Поразительная производительность в эстетичном корпусе: iPhone 15 Pro

В Apple iPhone 15 Pro удачно сочетаются элегантный дизайн, премиальное качество и идеальная эргономика. Компактный 6,1-дюймовый смартфон на базе продвинутого чипа станет идеальным ассистентом в коммуникации, а также рабочих, творческих и учебных задачах. Мощная система камер позволяет создавать контент профессионального уровня. Благодаря разъему USB Type-C записывать видео можно сразу на внешний носитель. Емкий аккумулятор обеспечивает автономность гаджета в течение самого активного дня.

Благодаря закругленным боковым граням корпуса телефон удобно держать в руке. Задняя панель и рамки выполнены из титана — материала, который отличается минимальным весом при высоком уровне прочности и износостойкости. Габариты девайса составляют 146,6х70,6х8,25 мм. Модель представлена в четырех оттенках титана: натуральном, белом, синем и черном.

Дисплей iPhone 15 Pro: неизменно яркие впечатления

Экран Super Retina XDR выполнен по технологии OLED, обеспечивающей насыщенную и контрастную картинку. Стандартная яркость составляет до 1000 нит, пиковая — до 2000. Благодаря этому информация с дисплея легко читается даже под солнцем. Технология True Tone отвечает за комфортное восприятие контента, адаптируя цветовую температуру под условия окружающего освещения. Глаза пользователя не устают как при многочасовом гейминге дома, так и при мобильной съемке на пляже.

Разрешение 2556х1179 пикселей и плотность 460 ppi обеспечивают отличную детализацию изображения. Технология ProMotion регулирует частоту обновления дисплея в пределах 1–120 Гц в зависимости от сценария использования смартфона: снижает показатель для чтения книги и повышает для прохождения видеоигры или просмотра фильма. Это гарантирует плавное отображение графики и снижает нагрузку на аккумулятор.

Для защиты экрана от потертостей и царапин в Айфон 15 Про предусмотрено покрытие Ceramic Shield. В верхней части дисплея расположен Dynamic Island — вырез для фронтальной камеры и сканера FaceID. Объединяя программные и аппаратные возможности, эта область служит для быстрого взаимодействия с фоновыми приложениями. Dynamic Island отображается вверху экрана, когда телефон разблокирован.

Камеры в Айфон 15 Про: максимум возможностей для съемки

Основной модуль камер состоит из трех объективов:

48 Мп основного с диафрагмой f/1.6, 100% Focus Pixels и оптической стабилизацией картинки сдвигом сенсора;

12 Мп сверхширокоугольного с апертурой f/2.4 и углом обзора 120°;

12 Мп телефото со светосилой f/2.8, двух- и трехкратным оптическим зумом.

Основной сенсор адаптируется к любым условиям съемки, улавливая максимум света в кадре при помощи Photonic Engine. Благодаря этому снимки выходят невероятно четкими и детализированными даже в темноте. Фотографировать можно в форматах HEIF и ProRAW с широким цветовым диапазоном. Камера снимает в трех фокусных расстояниях: 24 мм, 28 мм и 35 мм. В портретном режиме доступный непрерывный зум для плавного приближения объекта.

Фронтальная камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/1.9 поддерживает автофокус Focus Pixels. Она использует технологию Smart HDR 5, усовершенствованный ночной и портретный режимы. Изменять фокус и глубину резкости можно даже на уже готовых снимках.

iPhone 15 Pro позволяет снимать видео в формате ProRes, который расширяет возможности цветовой коррекции и использования визуальных эффектов на этапе постобработки. 4K-видео можно записывать со скоростью 24,25, 30 и 60 кадров в секунду. Для плавной съемки с рук предусмотрен режим «Быстрое движение». Поддержка цветовой стандарта ACES, используемого крупными кинокомпаниями, позволяет создавать красочные и реалистичные ролики. Режим «Кинематограф» автоматически держит фокус на главных объектах в кадре, создавая впечатляющую картинку.

Чип и аккумулятор для неограниченного использования

Чип A17 Pro изготовлен по 3-нм техпроцессу и содержит два высокопроизводительных и 4 энергоэффективных ядра. Система Neural Engine благодаря 16 ядрам выполняет около 35 триллионов операций в секунду. Шестиядерный графический процессор и технология аппаратного ускорения трассировки лучей обеспечивают плавное отображение графики и реалистичное освещение. Благодаря этому купить Айфон 15 Про можно в качестве мобильной игровой платформы. Телефон также отлично справляется с запуском любых ресурсоемких приложений, позволяя монтировать видео и переключаться на переписки в мессенджере без подвисаний.

В модель установлен аккумулятор емкостью 3200 мАч, который выдерживает на одном заряде до 23 часов воспроизведения видео и до 75 — прослушивания аудио. Устройство поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. При помощи проводного адаптера на 20 Вт можно зарядить аккумулятор на 50% всего за 30 минут. Это позволяет быстро восполнить запас энергии и вернуться к использованию гаджета. Для проводной зарядки используется разъем USB-C. Это универсальный порт, который подходит и для подключения аксессуаров и внешних накопителей.

Новые возможности с Action Button

На левой грани телефона расположена кнопка Action, которую можно запрограммировать для выполнения какого-либо действия, например:

перехода в режим тишины или фокусировки;

запуска камеры или фонарика;

активации диктофона или голосовой заметки.

Также кнопку можно настроить на запуск любимого приложения. При желании возможно запрограммировать любые действия: от взаимодействия с техникой умного дома до изменения всех параметров девайса одним нажатием.

Безопасность Apple iPhone 15 Pro

Защита устройства от воды, брызг и пыли соответствует классу IP68. Смартфон без последствий выдерживает погружение в воду на глубину до 6 м в течение получаса. Герметичный корпус не пропускает внутрь пыль и влагу, защищая внутренние элементы от повреждения. Безопасность хранения личных данных и покупок в Apple Pay обеспечивает технология Face ID. Она задействует камеру TrueDepth для точного и мгновенного распознавания владельца гаджета.

Внутреннее хранилище для приложений и медиафайлов

На выбор доступны конфигурации с объемом встроенной памяти:

128 ГБ — базовый вариант для тех, кто использует минимальное количество приложений, а фото и видео хранит в облачном сервисе;

256 ГБ — выбор пользователей, которые изредка делают фото и записывают видео, загружают все необходимые программы;

516 ГБ — решение для активных контент-мейкеров и геймеров, которым необходимо много места для хранения приложений и игр;

1 ТБ — накопитель для тех, кто пользуется смартфоном для профессиональной работы с фото и видео и нуждается в большом запасе памяти.

Сертифицированный смартфон с гарантией

Ф поможет купить iPhone 15 Pro по привлекательной цене и с официальной гарантией на 12 месяцев. В комплекте с телефоном по сниженной стоимости можно приобрести дополнительные аксессуары: беспородные и сетевые зарядные устройства и т.п. На сайте регулярно появляются предложения бесплатной доставки по Украине, скидки и розыгрыши. Товары отправляются в отделение почтового оператора или по адресу. В Киеве и других городах предлагается оперативный самовывоз из физических магазинов.